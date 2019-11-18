Уфа, , 15:57 — REGNUM В Башкирии определят лучший новогодний городок. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По словам чиновников, конкурс будет проводиться по двум категориям. В первую категорию войдут городские округа и городские поселения. Во второй категории будут бороться за призы сельские поселения.

Отмечается, что конкурсная комиссия оценит дизайн оформления городка, использование иллюминации. Кроме этого, жюри будут смотреть на наличие и оформление новогодней елки, скульптур, ледяных или снежных фигур, персонажей из сказок, состояние горок. Сообщается, что конкурс стартует 10 декабря. А победители будут озвучены до 19 января следующего года.

По сообщению пресс-службы ведомства, администрации муниципалитетов, на которых будут расположены лучшие новогодние городки, наградят премией в размере 500 тысяч рублей за первое место. Администрации занявшие второе и третье места получат 200 тысяч рублей и 150 тысяч рублей соответственно.

Призы должны быть направлены на благоустройство муниципалитетов.