Майкоп, , 16:21 — REGNUM Центр поддержки предпринимательства открылся в Адыгее в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Он объединил на единой площадке все организации региона, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе главы республики.

Новое двухэтажное здание расположено в центре Майкопа. Отмечается, что в центре сосредоточены практически все виды и направления поддержки предпринимателей, от методической помощи при открытии бизнеса до организации участия в конференциях и выставках за рубежом.

«Центр предоставляет оборудованные места для индивидуальной работы предпринимателей. Есть зона ожидания, переговорная комната, зал для проведения видеоконференций и брифингов», — сказано в сообщении.

На площадке нового центра также размещаются представительства Фонда поддержки предпринимательства Адыгеи, Фонда развития промышленности, бизнесинкубатора, кредитных учреждений, центр «Мой бизнес», МФЦ и центр поддержки экспорта.

Добавим, что на реализацию нацпроекта по поддержке предпринимательства в 2019 году Адыгея получила из федерального бюджета 260,5 млн рублей. Перед властями региона стоит задача к 2024 году в рамках нацпроекта увеличить число работающих в сфере малого и среднего бизнеса до 58 тыс. человек.