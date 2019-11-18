Ташкент, , 15:49 — REGNUM В строительство нескольких ветряных электростанций на территории Узбекистана планируется инвестировать $720 млн, сообщает 18 ноября издание «Подробно.uz» со ссылкой на посольство республики в КНР.

Отмечается, что реализацией проекта займется китайская компания Liaoning Leader Investment Holding Group. «Зеленые» электростанции появятся в Бухарской, Самаркандской и Навоийской областях.

На первом этапе планируется установить ветроэнергетические установки общей мощностью 600 МВт. Соответствующее соглашение было подписано на второй международной выставке импортных товаров в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2019 года министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и компания Masdar из ОАЭ подписали инвестиционное соглашение о строительстве солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Навоийской области республики.

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