Москва, , 15:48 — REGNUM Обозначивший четыре слабых стороны России китайский интернет-портал Sohu не является таблоидом, это одно из наиболее авторитетных китайских интернет-изданий. Оно принадлежит китайскому миллиардеру, и некоторое американское влияние на это СМИ ощущается, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя информацию китайских СМИ и слабых местах России.

«Например, американское влияние прослеживается в таких оборотах речи как «ужасы советского периода» и «отсутствие положительных эмоций», относящихся к восприятию России странами восточной Европы, и особенно «господство грубой военной силы».

Первое из этих утверждений выглядит слишком обобщающим и не полностью соответствующим действительности (например, симпатизирующие России современная Венгрия и восточные районы Германии, которые входили в состав бывшей ГДР), второе — совершенно не соответствующим действительности (со свободой слова и соблюдением прав человека в России дела обстоят намного лучше, чем в Китае).

Тем не менее, четыре слабых стороны России, отмеченные китайским изданием без каких-либо выводов, во многом соответствуют действительности. По крайней мере, три из них: демографические проблемы, возможности для межнациональных и межрелигиозных конфликтов и экономика, ориентированная в основном на поставки углеводородов. Что касается трудностей международной обстановки, то это для России, безусловно, вызов, но не слабость, а, скорее, возможность для инвестиций в развитие собственной промышленности, науки и сельского хозяйства.

На прошлой неделе завершился саммит стран БРИКС, на котором лидеры этих пяти государств (в том числе Китая и России) договорились о сокращении доли доллара США во взаимных расчётах и, более того, о создании аналога платёжной системы SWIFT и выпуска наднациональной криптовалюты, то есть о совместном продвижении в плане дедолларизации и защиты суверенитета.

Поэтому неудивительно, что проамериканские силы, которые есть во всех странах БРИКС, включая Китай, сильно забеспокоились, и подобные статьи выглядят своеобразной формой доноса китайским властям на партнёра по БРИКС.

Конечно, этот текст, написанный непонятным автором, не являющимся политологом, аналитиком или экспертом по России, в которой только перечисляются слабые стороны России, но, обратим внимание, не делается никаких конкретных выводов и не дается никаких рекомендаций властям или бизнесу относительно сотрудничества с Россией, можно рассмотреть исключительно как проамериканскую пропаганду и забыть о ней.

Но на самом деле после появления таких газетных откровений можно хорошо подумать над тем, не столкнулись ли у нас с нашим великим восточным соседом коммерческие интересы?

А повод есть: например, если задуматься над тем, какое влияние Китай пытается оказывать или уже оказывает на постсоветском, в том числе на евразийском пространстве. Так, Республика Киргизия, входящая в ЕАЭС, является одним из пяти крупнейших должников Китая во всем мире.

Усиливает Китай позиции и в Таджикистане, особенно в отраслях металлургии и горнодобычи, также являясь достаточно крупным кредитором этой страны, и изучает возможности более тесного сотрудничества с Украиной.

Так что в этом контексте российским властям можно вспомнить тезис Рональда Рейгана о международном сотрудничестве, произнесённый им на русском языке: «Доверяй, но проверяй», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, китайское интернет-издание Sohu написало, что, несмотря на своё могущество и величие, Росси не лишена слабых сторон. Их как минимум четыре.

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