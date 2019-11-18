Москва, , 15:44 — REGNUM Группа компаний «Россети» готова к отопительному сезону 2019/2020 года. Как сообщает департамент по связям с общественностью и СМИ компании «Россети», соответствующий приказ подписан в Министерстве энергетики РФ. Оценка Минэнерго подтвердила соблюдение «Россетями» всех требований, установленных правилами подготовки к осенне-зимнему периоду, утвержденных соответствующим приказом ведомства.

«В этом году природа уже испытывала нас на прочность, — рассказал заявил генеральный директора компании «Россети» Павел Ливинский. — В целом ряде субъектов Центрального, Северо-Западного, Уральского федеральных округов в октябре наблюдались сложные метеоусловия, в том числе, аномальные для этого времени года стихийные явления. Вместе с тем, благодаря постоянно проводимым на территории регионов России учениям, нам удается избегать масштабных нарушений электроснабжения на электросетевых объектах. Задача на предстоящий ОЗП традиционная — пройти его с еще более высокими показателями надежности, чем прошлый».

В рамках подготовки к зимнему максимуму нагрузок в электросетевых компаниях группы «Россети» был проделан комплекс мероприятий, направленный на повышение надежности и качества энергоснабжения. В физическом выражении по основным номенклатурам работ годовой план технического обслуживания и ремонта исполнен с превышением плана. К работе в осенне-зимний период готовы 49 270 энергетиков в составе 10 036 бригад, из них мобильных — 583. Для ликвидации последствий погодных явлений и технологических нарушений могут быть задействованы свыше 23 000 единиц техники. В распоряжении специалистов группы «Россети» — 5 743 резервных источников снабжения электрической энергией, которые готовы к использованию во время аварийно-восстановительных работ.