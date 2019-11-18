Черкесск, , 15:42 — REGNUM Закрытие автомобильного завода «Дервейс» в Карачаево-Черкесии наносит ощутимый урон экономике республики. Власти региона пытаются всеми мерами помогать в восстановлении производства, однако существуют объективные причины, по которым добиться этого пока не удалось. Такое мнение высказал глава республики Рашид Темрезов в ходе прямого эфира на ГТРК «Карачаево-Черкесия».

"Сегодня конъюнктура рынка автомобилестроения своеобразна. Есть определенная ситуация, связанная с финансовыми обременениями, трудностями у этого предприятия. <…> Органы государственной, муниципальной власти, где находится это предприятие, в свою очередь, поддержат и собственников предприятий, и тех, кто заинтересован в его развитии и продолжении его работы», — пообещал Темрезов.

Он также рассказал, что обращался с проблемой закрытия завода к министру промышленности и торговли РФ, в аппарат полномочного представителя, и в Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Была проведена большая работа, чтобы сохранить производство.

Более точной информации от главы республики, о том, какие перспективы у завода «Дервейс», в ходе прямого эфира не прозвучало. Между тем, напомним, весной 2019 года появилась новость о том, что на первом в России частном автомобильном заводе уже летом летом 2019 года может быть запущена линия по сборке автомобилей узбекского бренда Ravon (экс-Daewoo).

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