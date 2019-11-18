Бишкек, , 15:41 — REGNUM Внешнеторговый оборот Киргизии за январь — сентябрь 2019 года составил $5 млрд 8,7 млн (320 млрд рублей), уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 2,8%. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

Объем поставок киргизстанской продукции за рубеж при этом вырос на 11,7% и достиг $1 млрд 356,5 млн (около 86,7 млрд рублей). А ввоз импортных товаров, напротив, снизился на 7,3% — до $3 млрд 652,2 млн (более 233,3 млрд рублей).

В связи с опережающим ростом объемов импорта над экспортом отрицательное сальдо торгового баланса Киргизии за девять месяцев текущего года сложилось на уровне $2 млрд 295,7 млн (около 146,7 млрд рублей).