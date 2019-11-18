Москва, , 15:33 — REGNUM Согласно отчетности по МСФО, за 9 месяцев 2019 года ГК «Новотранс» увеличила чистую прибыль на 72% по сравнению с прошлым годом. Как сообщает «Прайм», чистая прибыль группы составила более 8,5 миллиарда рублей, а её капитал удвоился.

«Холдинг показал рентабельность по чистой прибыли на уровне свыше 28%. При этом финансовые расходы нам удалось сократить почти вдвое, а чистый долг — на 2,6 миллиарда рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA мы сейчас имеем на уровне 1,17. Сам показатель EBITDA увеличился на 20% и составил более 13 миллиардов рублей», — заявил президент ГК «Новотранс» Константин Гончаров.

Выручка группы компаний по РСБУ в январе-сентябре 2019 года достигла 30,5 миллиарда рублей, что на 13% выше показателей 2018 года. Операционная прибыль холдинга выросла более чем на 30% — до 10,7 миллиарда рублей. Чистая прибыль насчитывает 8,2 миллиарда рублей — рентабельность группы по этому показателю составляет 26,9%. За 9 месяцев было перечислено 4 миллиарда рублей налоговых отчислений.

По словам источника из банковской сферы, «Новотранс» собирается разместить на бирже облигации серии 001Р-01 сроком на 5 лет с квартальными купонами и погашением амортизационными частями. Заявки инвесторов на облигации объемом от 5 миллиардов рублей группа планирует собрать во второй половине ноября. Ориентир ставки первого купона находится на уровне 8,5−9% годовых, доходность к погашению составляет 8,77−9,31% годовых.

ГК «Новотранс» — один из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава в России и СНГ. Группа основана в 2004 году и принадлежит бизнесмену Константину Гончарову. Общий парк полувагонов составляет свыше 28 тысяч. Средний возраст вагонов — менее 8 лет.