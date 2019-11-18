Москва, , 15:38 — REGNUM Официальное предложение о продлении транзитного контракта направил украинскому «Нафтогазу» российский Газпром. Об этом говорится в сообщении российской компании.

Газпром готов заключить с украинской стороной договор на год, учитывая прогнозный спрос на газ в Евросоюзе. В предложении оговорено условие — взаимный отказ сторон от судебных претензий и антимонопольного штрафа.

Помимо того, в Газпроме ожидают решения украинской стороны о прямых закупках с 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что если Украина останется без транзита российского газа, то экономика страны просядет в 2020 году на 0,7%.

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