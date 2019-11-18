Москва, , 15:17 — REGNUM В России не ведётся никакой системной работы по информированию о российских продуктах и услугах для потенциальных клиентов в Китае. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 ноября заявил руководитель международных проектов группы iMARS China Алексей Чигадаев на круглом столе «Рейтинг коммуникационной готовности регионов России к работе с Китаем».

«Наше инфополе сейчас совершенно неконтролируемо. Мы сделали специальных мониторинг по Якутии. Якутия никак не представлена в Китае никаким образом — есть якутский охранник в московской больнице и это всё, что мы смогли найти в китайских СМИ за исследумый период — это был месяц», — заявил Чигадаев.

Все регионы, принявшие участие в исследовании, получили по этому критерию нулевой результат.

«Представители некоторых регионов отвечали, что не знали, есть ли такая активность или нет. Кто-то отвечал, что не владеет данными. Какого-либо единого центра, который этим управляет, мы не нашли. Есть аккаунты республики Бурятии, Тува — они принадлежат каким-то китайцам, но их никто не может найти, не могут с ними связаться. Есть какие-то люди, которые ведут эти аккаунты, пишут о Бурятии и Туве», — отметил он.

«Хабаровский край — аккаунт принадлежит непонятному туристическому агентству. Туризм в Россию интересен, выгоден, развивается. Но деньги зарабатывают не наши туроператоры, а туристическая китайская компания, которая создала этот аккаунт, наполнила его данными и продолжает его использовать», — добавил Чигадаев.