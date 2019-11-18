Ростов-на-Дону, , 15:11 — REGNUM Бизнесмен из Ростова-на-Дону Иван Саввиди намерен приобрести курорт Porto Carras на полуострове Халкидики (Греция). Об этом сообщил портал tourdom.ru со ссылкой на греческие СМИ.

Известно, что на территории греческого курорта расположены два отеля, виллы, спа-центр, гольф-поле, марина для яхт, собственные виноградники и винодельня. Издание сообщает, что рыночная оценка курорта составляет 394,5 млн евро. Помимо покупки владельцу придётся вложить средства в развитие территории.

ИА REGNUM напоминает, что Саввиди принадлежит греческий футбольный клуб ПАОК (Салоники). Команду он приобрёл в 2012 году.