Москва, , 14:49 — REGNUM Несмотря на значительный рост товарооборота между Россией и Китаем, в его составе по-прежнему главную играют сырьевые товары. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 ноября заявил руководитель международных проектов группы iMARS China Алексей Чигадаев на круглом столе «Рейтинг коммуникационной готовности регионов России к работе с Китаем».

«В контексте Китая принято говорить о повороте на восток. Цифра, которая в прошлом году поразила воображение всех — 100 млрд долларов наш товарооборот составил за прошлый год. Но мы все прекрасно пониманием, что товарооборот по-прежнему остаётся сырьевым», — заявил Чигадаев.

«Нет того объёма экспорта товаров и услуг, нет того объёма товаров агропромышленного комплекса, который мог бы вывести нашу кооперацию на новый уровень. И мы думаем, что не последнюю роль в этом играет китайская специфика — доминирующие позиции государства и госсектора в экономике. При этом она высококонкурентная. Пока мы раскачивались, все крупные компании уже в Китае», — подчеркнул он.