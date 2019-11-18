Якутск, , 14:54 — REGNUM Проект строительства моста через реку Лену в Якутске одобрен президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава Якутии Айсен Николаев написал 18 ноября на своей странице в Facebook.

«Ленскому мосту — быть!» — написал Николаев и поблагодарил главу государства за одобрение проекта.

Глава региона уточнил, что проект организации строительства моста в настоящее время готов, уже определён вариант прохождения трассы и начаты переговоры с возможными инвесторами.

Путин назвал ситуацию созревшей для реализации и отдал соответствующее поручение премьер-министру Дмитрию Медведеву, пояснил Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость строительство трёхкилометрового моста через Лену в Якутске оценивается в 83 млрд рублей.

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