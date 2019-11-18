Улан-Удэ, , 14:42 — REGNUM Несмотря на отсутствие объективных причин к банкротству, владельцы предприятия «Молоко Бурятии» не смогли удержать ситуацию на плаву. Так прокомментировал на своей странице в «Фейсбук» советник главы Бурятии Алдар Бадмаев ситуацию вокруг молочного гиганта.

По его словам, к началу 2019 года положение начало выправляться, однако летом «последовал необъяснимый срыв, повлёкший за собой резкое обострение всех финансовых проблем».

По данным телеканала «Ариг Ус», на сегодня предприятие задолжало поставщикам сырья более 17 млн рублей. Долги также есть по налогам и оплате электричества. Для решения проблем в компании планируют привлечь инвесторов.

«Со слов руководителя предприятия, интересуются несколько инвесторов по поводу покупки или по поводу участия в уставном капитале. Руководитель предприятия сказал, что на этой неделе запланировано три встречи с представителями компаний Иркутской области, Московской области и Воронежа», — передаёт словам зампреда комитета республиканского минсельхоза Татьяны Полозовой.

Отмечается, что если инвесторы не пожелают спасать предприятие, то республика может забрать оборудование «Тетра Пак». Напомним, в прошлом году власти Бурятии через гарантийный фонд предоставили «Молоку» займ в размере 250 млн рублей для выкупа оборудования. Компания пока вернула лишь пятую часть этой суммы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее через «Авито» был продан бывший флагман промышленности Бурятии — завод по изготовлению мостовых металлоконструкций «Улан-Удэстальмост».

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