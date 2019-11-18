Киев, , 14:25 — REGNUM Компания «Санаторий «Энергетик» подала апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда Киева от 10 октября 2019 года, которым был удовлетворен иск Сбербанка России о снятии ареста с акций его дочернего банка на Украине. Об этом 18 ноября сообщает Finbalance.

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Согласно данным, опубликованным в Едином государственном реестре судебных решений Украины, жалоба была принята к рассмотрению Северным апелляционным хозяйственным судом Киева. Апелляционное производство открыто 12 ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября 2018 года на Украине суд арестовал акции дочерних банков Сбербанка и ВТБ. Судебное разбирательство было инициировано рядом компаний, которые связаны с экс-владельцем Приватбанка Игорем Коломойским.

Иск к российскому Минюсту был подан в связи с национализацией крымских активов олигарха. Арбитражный суд Гааги принял решение в пользу украинскогобизнесмена. Суд постановил, что Россия нарушила межправительственное соглашение от 1998 года о взаимной защите инвестиций. Коломойский решил взыскивать присуждённые ему компенсации путём экспроприации украинских дочерних структур российских банков.

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