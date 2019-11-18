Вильнюс, , 14:24 — REGNUM Специалисты литовского министерства защиты окружающей среды сегодня, 18 ноября, собираются взять повторные пробы на месте сгоревшего в октябре крупнейшего завода по переработки использованных автомобильных покрышек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Официально власти продолжают утверждать, что предыдущие пробы показали незначительное загрязнение местности, что полностью противоречит выводам служб самоуправления Алитуса. Кроме прочего, правительственные эксперты говорят и о меньших объёмах заражённой воды, которая скопилась после тушения пожара в подвальных помещениях завода, которая продолжает уходить в грунт и, по утверждению представителей самоуправления, прямо сейчас загрязняет почву.

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Если правительственные эксперты говорят о незначительном превышении различных химических элементов в почве, то специалисты, нанятые самоуправлением Алитуса, утверждают, что нормы в некоторых категориях превышены в сотни раз. По словам мэра города Нериюса Цясулиса, в подвалах скопилось 50 тыс. кубометров заражённой воды. Эксперты из Вильнюса, нанятые центральными властями, утверждают, что не более одной тысячи, а ещё 30 тыс. в ливневых резервуарах.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на заводе в Алитусе в октябре тушили дольше недели. В окружающую среду попали вредные для здоровья химические элементы, в том числе и тяжёлые металлы. На улицах города и пригорода находили погибших животных и птиц. Официально признано, что загрязнение распространилось на территорию, на которой проживает 65 тыс. жителей.

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