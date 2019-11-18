Таллин, , 14:24 — REGNUM Экономики Латвии и Эстонии потеряли возможность приготовиться к трудным временам. Об этом сообщил вице-президент Банка Эстонии Уло Касик порталу LSM.

Уло Касик рассказал, что хотя Латвия лучше Эстонии справилась с задачей бюджетного дефицита на 2020 год, зафиксировав его на отметке в 0,34% от ВВП, а в Эстонии этот показатель равен 0,7%, обе страны не подготовлены к внезапным изменениям в экономике.

«Кризисы — явление цикличное. И если сейчас, когда всё хорошо, а индекс безработицы в Эстонии всего 4%, правительство не способно справится с дефицитом бюджета, то какой манёвр оставляют себе страны в момент экономического спада?» — задает риторический вопрос чиновник.

Вице-президент Банка Эстонии Уло Касик считает, что сейчас необходимо заняться созданием резерва, доля того, чтобы иметь возможность поддержать экономический рост в трудные времена.