Цхинвал, , 14:22 — REGNUM Бюджет комитета по молодежной политике, спорту и туризму Южной Осетии в 2019 году составил 9 млн руб. Дополнительно из резервного фонда президента Южной Осетии Анатолия Бибилова было выделено более 5 млн рублей. Об этом сообщил журналистам глава комитета Сергей Зассеев.

По словам Засеева, две трети суммы были выделены на организацию спортивных мероприятий. Треть — передали подведомственным организациям на закупку оборудования и инвентаря. Средства из фонда президента были направлены на подготовку к чемпионату Европы по футболу под эгидой ConIFA, на котором сборная Южной Осетии стала победителем.

Важную роль в развитии молодежной политики играет участие молодых представителей республики в международных форумах, заметил глава комитета. С этой целью ведомству выделено в 2019 году 3,5 млн. рублей. Молодежь республики уже приняла участие в четырех форумах за пределами Южной Осетии. В декабре представители республики примут участие в международном добровольческом форуме.

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