Москва, , 14:03 — REGNUM Сегодня Якутск — единственный крупный город России, в котором нет автодорожного моста. Ситуация давно созрела для реализации. Мост через Лену — это крупный инфраструктурный проект для всего севера России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Соединить два берега реки Лена и создать полноценную агломерацию теперь станет реалистичным планом. Если проект начнется реализоваться в 2020 году, до 2024 — 2025 года мост введут в эксплуатацию.

Стоимость проекта может оцениваться в диапазоне 80 — 100 млрд рублей, к его реализации важно подключить частные компании РФ. Этот крупнейший инфраструктурный проект станет ощутимым толчком для развития бизнеса в Якутии и в целом на северо-востоке России.

Важный фактор — это инженерное решение проекта и сверхпрочность конструкции, ведь в Якутии экстремальные климатические условия с годовым перепадом температуры в 100 градусов.

Инженерная реализация этого проекта может войти в историю лучших мировых инженерных практик. Крупнейшие российские и иностранные корпорации поборются за участие в проекте», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, «Ситуация созрела до реализации», — говорится в ноябрьской резолюции Путина.

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