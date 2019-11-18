Бишкек, , 14:01 — REGNUM В январе — октябре 2019 года рост экономики Киргизии сложился на уровне 5,7%, а номинальный объем валового внутреннего продукта достиг 454,9 млрд сомов (416 млрд рублей). Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

Без учета предприятий по разработке крупнейшего киргизстанского месторождения золота «Кумтор» рост ВВП республики составил только 3,3%.

При этом уровень инфляции в отчетный период сложился на уровне 1,2%.

Производство промышленной продукции увеличилось на 14,0%. Произошло это за счет роста показателей в обрабатывающей промышленности на 17% и в сфере добычи полезных ископаемых на 15,9%.

В то же время в энергетическом секторе произошел спад на 3,4%.

В сельском хозяйстве в январе — октябре 2019 года объем продукции вырос на 1,8% и достиг 192,6 млрд сомов (176,1 млрд рублей).

Общий объем валовой продукции строительства за 10 месяцев текущего года превысил 111,7 млрд сомов (102,2 млрд рублей), при этом темпы роста показателей строительной сферы достигли 9,4%.