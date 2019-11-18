Москва, , 13:56 — REGNUM Законопроект о распространении режима налогообложения самозанятых еще на 19 регионов России Госдума обсудит в первом чтении 21 ноября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Законопроект, который предлагает ввести режим самозанятых с 1 января 2020 года еще в 19 субъектах РФ, внесли в Госдуму депутат Андрей Макаров («Единая Россия») и член Совфеда Николай Журавлёв. Если закон будет принят, нововведение распространится на Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Башкирию, а также три автономных округа — Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Югру.

Сейчас в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарии граждане могут уплачивать налог на профессиональный доход. Он составляет 4% от дохода за оказание услуг или продажу товаров другим гражданам и 6% от дохода, полученного в результате работы с компаниями.

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