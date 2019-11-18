Чебоксары, , 13:50 — REGNUM В Чувашии по делу о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления» (ООО «ККУ»), учредителем которой выступил концерн «Тракторные заводы», на торги выставляется первый лот. Речь идёт о праве требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность), в числе наиболее крупных должников — предприятия тракторного концерна, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Начальная стоимость лота превышает 81 млн рублей.

Единым лотом № 1 на торги выставлена дебиторская задолженность (права требования) ООО «ККУ». В частности, в числе дебиторов — ООО «Промтрактор-Промлит» (сумма задолженности — 143 431 703,54 рублей), ПАО «Промтрактор» (138 359 286,31 рублей), АО «Промтрактор-Вагон» (89 137 783,68 рублей), ПАО «ЧАЗ» (907 098 696,22 рублей), ПАО «Курганмашзавод» (198 602 539,77 рублей), ООО «ТД «Волгоградский трактор» (12 337 639,844 рублей).

Отмечается, что также в состав Лота № 1 входит задолженность по агентским договорам (с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами), «по которой при признании ООО «ККУ» несостоятельным (банкротом) права требования в рамках агентских договоров будут утрачены в связи с переходом всех прав и обязанностей агента к принципалу на основании».

Согласно документу, начальная цена составляет 81 225 293 рублей, шаг аукциона — 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, определением Арбитражного суда Чувашии в мае 2019 года в отношении ООО «Компания корпоративного управления» введена процедура банкротства — внешнее управление сроком на 18 месяцев, до 28 ноября 2020 года. Учредителем компании выступило ООО «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы».

Напомним, по данным на июль 2019 года долги предприятия предварительно оценивались в 72 млрд рублей.

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