Новосибирск, , 13:46 — REGNUM В одной из школ Новосибирска запустили первую в городе систему геотермального отопления. С помощью энергии земли будет отапливаться школа № 115 в частном секторе Октябрьского района, уточнили ИА REGNUM в мэрии города.

«Эта мера была вынужденной — в данной части Октябрьского района отсутствует теплоцентраль, — прокомментировал инновационный проект мэр муниципалитета Анатолий Локоть. — С 1996 года школа отапливалась дизелем. Здание котельной с горючими материалами находилось в непосредственной близости к образовательному учреждению, поэтому главным для нас было обеспечить безопасность детей. Было принято решение использовать альтернативный источник тепла».

К реализации проекта приступили ещё в 2018 году. На территории школы были пробурены 46 скважин глубиной 70 метров. Управлять системой отопления можно как из котельной, так и удалённо. Стоимость проекта — 12,7 млн рублей.

Начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев отмечает, что если эксперимент будет удачным, то такие же системы будут использоваться и на территории загородных лагерей.