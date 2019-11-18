Москва, , 13:45 — REGNUM Сегодня, 18 ноября, на старте новой недели цены на нефть консолидируются у максимумов за восемь недель. Подобная динамика сформировалась благодаря позитивным новостям о ходе торговых переговоров Вашингтона и Пекина, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Стоит отметить, что в большей мере внимание инвесторов сконцентрировано именно на этом факторе, из-за того, что спрос на нефть будет зависеть от завершения или эскалации торгового конфликта.

Пока с полей переговоров между США и Китаем поступают хорошие новости. Так Минторг КНР сообщил о прошедшей в «конструктивном» ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучиным.

В сообщении Минторга отмечается, что в ходе прошедшего в субботу разговора обсуждались вопросы первой фазы торгового соглашения.

В свою очередь пятничные данные от Baker Hughes продемонстрировали продолжающееся ослабление буровой активности в США. Число работающих нефтедобывающих установок на прошлой неделе снизилось четвертую неделю подряд — на десять единиц, до 674 установок.

Нефть Brent торгуется в рамках восходящего тренда от октября 2019 года. Поэтому генеральный сценарий предполагает именно дальнейший рост с преодолением локального максимального экстремума на отметке $63,65 за баррель», — считает эксперт.

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