Новосибирск, , 13:38 — REGNUM На строительство дорог к новой ледовой арене в Новосибирске выделено дополнительное финансирование в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД 2.0). Деньги пойдут на реконструкцию выездов из города, крупных региональных трасс и автодорог местного значения. Соответствующие изменения в программу развития дорожной сети одобрены сегодня, 18 ноября, на заседании правительства Новосибирской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточнил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Вячеслав Невежин, дополнительные средства, в частности, пойдут на строительство автомобильных дорог к многофункциональной ледовой арене в столице региона — более 495 млн рублей, на реконструкцию автомобильной дороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в Новосибирском районе — 100 млн рублей, а также на реконструкцию Гусинобродского шоссе, улиц Кедровая и 2-я Станционная — более 136 млн рублей.

В общей сложности в 2019 году финансирование областной госпрограммы увеличится на 943,6 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что согласно проекту распоряжения правительства России Новосибирской области в текущем году могут дополнительно выделить 731,3 млн рублей, из которых 495 млн рублей пойдут на строительство пяти объектов для обеспечения транспортной доступности к строящейся ледовой арене в Кировском и Ленинском районах Новосибирска.

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