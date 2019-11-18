Киншаса, , 13:40 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) и правительство Демократической Республики Конго (ДР Конго) согласовали пакет финансовой помощи, который позволит МВФ возобновить кредитование страны впервые с 2012 года. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой сообщения сторон.

Глава делегации МВФ Маурицио Вильяфуэрте сообщил журналистам в столице центральноафриканской страны, Киншасе, что условия программы быстрого кредитования будут представлены совету МВФ в середине декабря для окончательного утверждения.

«Экономическая ситуация (в ДР Конго) сейчас чрезвычайно сложна из-за слабости контроля над расходами во время политического перехода и внедрения новых инициатив по расходованию средств», — отметил Вильяфуэрте.

Вильяфуэрте также заявил, что в рамках этой сделки конголезские власти согласились проводить политику, направленную на укрепление макроэкономической стабильности и улучшение делового климата в стране.

Канцелярия премьер-министра ДР Конго подтвердила, что договоренность была достигнута.

Напомним, что МВФ приостановил свою помощь ДР Конго — кредитную программу на сумму более 500 миллионов долларов США, после того, как правительство не представило достаточных подробностей о продаже государственных горнодобывающих активов офшорной компании.

По сообщениям журналистов, вступивший в должность в январе 2019 года президент страны Феликс Чисекеди попытался восстановить отношения с иностранными донорами.

Конго является крупнейшим производителем меди в Африке и ведущим в мире добытчиком кобальта, ключевого компонента в аккумуляторах электромобилей. Однако это одна из наименее развитых стран мира, в основном из-за коррупции и плохого управления.

Вильяфуэрте сообщил, что МВФ ожидает, что экономика Конго вырастет на 4,5% в 2019 году, по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,3%, который впоследствии был снижен до 3,2% из-за замедления темпов добычи полезных ископаемых.