Мурманск, , 13:02 — REGNUM Зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике и новый сенатор от Мурманской области Константин Долгов дал оценку усилий региона по укреплению многостороннего арктического сотрудничества.

«На прошедшей неделе я принял участие в двух серьезных мурманских международных форумах — II Международной сессии «Сотрудничество в Арктике» и 12-й международной конференции «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом» ‑ и должен сказать, что все стоящие перед арктическими странами проблемы и задачи подвигают к объединению усилий. Лишний раз понимаешь, что никакие попытки введения каких-то ограничительных мер, санкций, не могут сдержать международное взаимодействие в той глобальной экономике, которая у нас сегодня есть. А Российская Арктика — это абсолютно интегральная часть глобальной экономики. Мы вносим и будем вносить ещё больший вклад в мировую экономику», — отметил Константин Долгов.

Говоря о перспективах двустороннего и многостороннего сотрудничества в Арктике, сенатор особенно выделил роль Мурманска, как объединяющего центра: «На фоне планов мощного социально-экономического и инфраструктурного развития на международном уровне утверждается восприятие Мурманска как ключевого арктического центра» — заметил он.

Константин Долгов также прокомментировал для ИА REGNUM планы по созданию нового транспортно-логистического узла, обеспечивающего поддержку освоения Арктического шельфа и значительного объёма загрузки Северного морского пути. «Эти планы, конечно, связаны с немалыми затратами. Но они окупятся сторицей. Ведь создаются мощные драйверы экономического развития российской Арктики, повышения удельного веса нашей страны в мировой экономике», — отметил сенатор.

Отметим, что в двух международных форумах, прошедших в Мурманске 13−14 ноября, приняли участие дипломаты и эксперты в области нефтегазодобычи из России, Швеции, Канады Норвегии, Республики Корея, представительства ЕС, а также местного самоуправления Северной Норвегии и Финской Лапландии.