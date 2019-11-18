Дубай, ОАЭ, , 13:01 — REGNUM В Объединённых Арабских Эмиратах на всемирной выставке ЭКСПО-2020, Россия представит свой павильон, который обещает стать крупнейшей экспозицией выставки. Его строительство уже началось. Сегодня, 18 ноября, в Дубае состоялась закладка капсулы в основу будущего павильона РФ, участие в которой принял министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Об этом сообщается на сайте федерального ведомства.

«Площадь участка, на котором располагается павильон России, займёт площадь более чем в 4,5 тысячи кв. м. Это будет технологически уникальная конструкция сферической формы, высотой более 25 метров», — уточнил глава ведомства.

По словам Мантурова, большинство элементов фасада будет изготовлено с использованием новейших технологий, многие из которых впервые найдут применение при строительстве подобных инженерных сооружений. Посетители павильона смогут познакомиться с самобытной русской культурой, предметами промышленного и сельскохозяйственного производства.

«Российская экспозиция продемонстрирует достижения нашей страны в цифровых технологиях, таких как искусственный интеллект, робототехника, беспилотный транспорт», — добавил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Напомним, всемирная выставка ЭКСПО является ключевой площадкой для демонстрации последних достижений в сфере технологий, промышленного и сельскохозяйственного производства, тенденций в области архитектуры и искусства. В 2020 году выставка впервые пройдет на Ближнем Востоке.

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