Ташкент, , 13:00 — REGNUM Новый порядок изъятия земельных участков и предоставление компенсации собственникам утвердило правительство Узбекистана, сообщает 18 ноября издание Kun. uz со ссылкой на соответствующее положение.

В документе написано, что изъятие земельного участка будет открыто обсуждаться с участием представителей СМИ, собственника, инвестора и представителями хокимията (администрации).

Решение об изъятии земельного участка будут принимать депутаты кенгаши (местного представительного органа власти) с учетом выгод и издержек проекта. Отмечается, что хокимияты (исполнительные органы власти) не смогут принимать решения об изъятии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая сенат Узбекистана одобрил закон «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения». Право на приватизацию не имеют иностранные граждане и юридические лица — нерезиденты республики.

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