Ростов-на-Дону, , 13:01 — REGNUM Алкогольные напитки в Ростовской области подорожали с начала 2019 года на 1,7%. Об этом говорится в докладе Ростовстата «Индексы цен по Ростовской области за октябрь 2019 года», передаёт ИА REGNUM.

Согласно приведённым данным, в октябре 2019 года горячительные напитки выросли в цене на 0,1% по сравнению с сентябрём 2019 годом, по сравнению с декабрём 2018 года — на 1,7%.

ИА REGNUM напоминает, что ранее представители движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) обратились в правительство России с просьбой увеличить на один час время действия запрета на продажу алкоголя в ночное время.