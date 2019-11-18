Деревня Аносино, Московская область, , 12:56 — REGNUM Мораторий на изменение условий ведения бизнеса в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) может коснуться регуляторных норм ЦБ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний.

«Думаю, в ходе рассмотрения в парламенте нам провести диалог с Центральным банком с тем, чтобы регуляторика, которой занимается Центральный банк, могла бы учитываться в ходе таких соглашений, особенно по тем проектам, которые осуществляют финансовые институты», — сказал Силуанов.

Пакет законопроектов, направленных на защиту инвестиций правительство РФ внесло в Госдуму.

Базовый законопроект предполагает общий и проектный инвестиционный режим. Общий режим предполагает заключение соглашения с РФ, регионами и, в отдельных случаях, с организациями с госучастием, на срок 6, 15 или 20 лет. Соглашение позволяет зафиксировать на выбранный срок неизменность условий ведения бизнеса, в первую очередь регуляторных и налоговых. В случае нарушения договоренностей, государство обязуется возместить инвестору ущерб.