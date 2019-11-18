Шахты, Ростовская область, , 12:51 — REGNUM В городе Шахты Ростовской области 135 семей, проживавших в ветхом фонде, получили ключи от новых квартир-долгостроев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«Задача — не просто сокращать, а ликвидировать проблемные объекты, в том числе путём предоставления людям квартир. Сегодняшнее новоселье — уже второй в этом году пример, когда права граждан восстановлены за счет областных мер поддержки. В июле в Ростове строительная компания-инвестор предоставила 564 квартиры дольщикам», — сказал глава региона Василий Голубев.

По его словам, до конца 2019 года обманутые дольщики Ростовской области получат 156 квартир.

ИА REGNUM напоминает, что общая сумма, которая выделена на завершение строительства проблемных объектов на Дону в 2019 году, превысит 1 млрд рублей.

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