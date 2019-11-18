Додома, , 12:53 — REGNUM На специализированном аукционе в Танзании было продано 52,7 тысяч тонн кешью общей стоимостью 136,7 миллиардов танзанийских шиллингов (59,6 миллионов долларов США). Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Танзании Джапета Хасунги.

По его словам, данное количество кешью было продано с момента открытия аукциона 31 октября 2019 года.

Хасунга отметил, что по состоянию на 10 ноября лицензию на покупку кешью получили 48 компаний, выполнивших все необходимые условия, добавив, что в конкурсе на получение лицензий принимали участие 85 компаний.

«Мы отмечаем положительную динамику с момента открытия аукциона. Также наблюдается большой спрос на кешью», — заявил Хасунга.

Он добавил, что цена на кешью продолжает расти. В настоящий момент цена достигла 2727 танзанийских шиллингов (1,19 долларов США) за килограмм с 2409 танзанийских шиллингов (1,05 долларов США) на момент начала аукциона.