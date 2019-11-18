Ростов-на-Дону, , 12:41 — REGNUM В Ростове-на-Дону будет отремонтирован мост через реку Темерник. На эти цели будет направлено 48 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.

Заказчиком выступает городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Работы подрядчик развернёт на улице Зоологической в период с 15 января по 1 сентября 2020 года.

Ремонт объекта обойдётся в 48,3 млн рублей. Основная часть средств будет направлена из федерального (24,1 млн рублей) и регионального (более 23,9 млн рублей) бюджетов. Из муниципальной казны выделено 0,2 млн рублей.