Тюмень, , 12:31 — REGNUM Сбербанк включён в реестр кредиторов тюменского Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Финансовое учреждение выкупило у поставлявшего нефть АНПЗ «СБ Сырьевой трейдинг» право требования долга, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Тюменской области.

Сбербанк Иван Шилов © ИА REGNUM

Сбербанк требует от Антипинского НПЗ 3,19 млрд рублей. Долг перед «СБ Сырьевой трейдинг» у завода образовалась с февраля по апрель 2019 года за поставленное сырьё.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Антипинском НПЗ с сентября 2019 года введена процедура наблюдения. Завод на данный момент продолжает производить и отгружать продукцию.

Сейчас контрольный 80% пакет акций АНПЗ принадлежит совместному предприятию, созданному Сбербанком и фирмой Socar — ООО «Сокар Энергоресурс».

Антипинский НПЗ — частный нефтеперерабатывающий завод, расположенный под Тюменью. Установленная мощность переработки нефти здесь превышает 9 млн тонн нефти в год. В активах АНПЗ также числятся три месторождения в Оренбургской области.

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