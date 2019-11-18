Москва, , 12:27 — REGNUM Сегодня, 18 ноября, президент России Владимир Путин поздравил коллектив государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» им. Торопова с 70-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил, что конструкторское бюро «Вымпел» по праву считается одним из мировых лидеров в сфере разработки и производства высокоточного авиационного вооружения.

«Основательная производственная база поможет «Вымпелу» и впредь выпускать конкурентоспособные образцы военной техники — как для Вооружённых сил РФ, так и на экспорт», — выразил уверенность Путин и пожелал коллективу успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году начались полёты российского истребителя пятого поколения Су-57 с новым комплексом высокоточного вооружения.

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