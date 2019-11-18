Киев, , 11:47 — REGNUM Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) в настоящий момент составляют 21,53 млрд кубометров.

Соответствующую статистику 18 ноября обнародовала госкомпания «Укртрансгаз» — оператор газотранспортной системы Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пока Украина расходует накопленное на зиму очень экономно — с официального начала сезона отбора газа запасы сократились всего лишь на 1%.

Источник уточняет, что сейчас запасы газа в ПХГ Украины на 27% больше, чем на аналогичную дату 2018 года, при этом украинские газовые хранилища заполнены на 69%.

ИА REGNUM напоминает, что на эту зиму Украина накопила 21,76 млрд кубометров топлива. Это является рекордом страны за последние 10 лет, и как неоднократно подчеркивали власти, гарантирует стабильное прохождение отопительного сезона вне зависимости от ситуации с транзитом российского газа после 1 января 2020 года. На руку властям играет и то, что на большей части территории страны в ноябре держится сравнительно теплая погода.