Ташкент, , 11:46 — REGNUM Курс национальной валюты Узбекистана составил 9500,96 сума за один доллар США. Об этом говорится в данных Центрального банка республики, опубликованных 18 ноября.

За минувшие сутки один доллар США в Узбекистане подорожал на 10,19 сума, евро — на 43,53 сума, до 10 498,56 сума, российский рубль — на 0,19 сума, до 149,01 сума, британский фунт стерлинг — на 135,58 сума, до 12 255,3 сума, китайский юань подешевел на 0,89 сума, до 1355,83 сума.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордное значение курса доллара в Узбекистане было достигнуто 23 сентября 2019 года, когда стоимость одного доллара также превысила 9500 сумов.

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