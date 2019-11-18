Салехард, , 11:28 — REGNUM В аэропортах Ямала пассажиропоток увеличился на 7,9%. Перевезено более 1 млн 372 тысяч пассажиров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

На увеличение пассажиропотока повлияло открытие в 2019 году новых субсидируемых маршрутов. Из бюджета ЯНАО в этом году дотируются авиаперевозки по 26 межрегиональным направлениям, а в 2020 году их станет 30.

Наиболее популярными маршрутами с начала года стали: «Надым — Москва — Надым» (перевезено 27 779 пассажиров), «Новый Уренгой — Санкт-Петербург — Новый Уренгой» (23 333), «Надым — Тюмень — Надым» (20 803 пассажира). Среди межмуниципальных маршрутов самым популярным стал «Салехард-Новый Уренгой-Салехард» (14 408).