Киев, , 11:28 — REGNUM Власти Украины работают над поиском компромисса с Германий по «Северному потоку — 2», заявил министр иностранных дел этой страны Вадим Пристайко.

По его словам, ранее Германия неоднократно говорила, что «Северный поток — 2» — это их экономический проект, который Берлин хочет довести до конца. Вместе с тем позиция Киева «диаметрально противоположная», добавил он.

«Они это понимают и говорят: это тот случай, когда и мы с вами не соглашаемся», — сказал Пристайко в интервью РБК-Украина.

Пристайко также заявил, что задача Киева и Берлина — поиск компромисса по этому вопросу, а Германия готова к нему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге депутат Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ, а в случае введения Вашингтоном санкций в отношении участвующих в прокладке труб «Nord stream — 2» европейских компаний Евросоюз должен ответить зеркально.

Отметим, что в Вашингтоне неоднократно высказывались против проекта «Северный поток-2», пугая Европу энергетической зависимостью от России и предлагая в качестве «независимой» альтернативы свой сжиженный газ.

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