Циндао, Китай, , 11:14 — REGNUM Таможня портового города Циндао провинции Шаньдуна на востоке Китая отказалась принять 4067 тонн твердых отходов и отправила их восвояси, сообщили в Генеральном управлении таможни КНР, передает агентство Синьхуа.

Под надзором сотрудников китайской таможни 150 контейнеров, груженых прокатной окалиной, были отправлены из порта туда, откуда они пришли. А откуда они пришли — не сообщается. Прокатная окалина входит в число твердых отходов, ввоз которых в Китай был запрещен в связи с уроном, который она наносит экологии.

Китай начал импортировать твердые отходы в 80-е годы, когда экономика Поднебесной только-только стала набирать обороты в рамках реформ открытости. С тех пор Китай стал самодостаточной державой, и он может добыть необходимые ресурсы иначе, чем ввозом иностранных твердых отходов.