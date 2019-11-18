Якутск, , 11:19 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева пригласила жителей республики древним танцем отметить принятое решение президента РФ Владимира Путина по строительству моста через реку Лена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мне сообщили, что сегодня вечером в спорткомплексе «Триумф» состоится большой осуохай! Приглашаю всех — горожан и гостей столицы, независимо от национальности и вероисповедания присоединиться к древнему танцу! Объединим наши мысли ради осуществления мечты!», — написала глава Якутска в своём профиле Instagram 18 ноября.

Сардана Авксентьева поблагодарила Владимира Путина и главу Якутии Айсена Николаева за осуществление вековой мечты якутян.

https://www.instagram.com/p/B4_xv0dpfOz/

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт-аналитик по вопросам экономики Юрий Данилов считает утопией строительство моста через Лену. Он предлагает тоннельный переход.