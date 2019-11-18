Владикавказ, , 11:03 — REGNUM Из Северной Осетии в Москву в скором времени можно будет добраться утренним рейсом. Долгожданный рейс будет запущен с марта 2020 года, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе минпромтранса Северной Осетии.

Время вылета запланировано на семь часов утра. В связи с запуском утреннего сообщения из Владикавказа в столицу России будет изменено расписание самолетов по другим маршрутам, сообщил директор международного аэропорта Владикавказ Сергей Чалов.

Руководство аэропорта уверено, что новый утренний рейс станет популярным не только у жителей Северной Осетии, но и у соседей по округу. Кроме того, обещано, что на Новый год запустят дополнительные рейсы из Владикавказа в Москву. А с 2020 года также установят регулярное ночное авиасообщение с турецким городом Стамбул.

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Как сообщало ИА REGNUM, о планах сделать аэропорт Владикавказ круглосуточным его руководство сообщало еще весной 2019 года. Кроме того, планировалось расширение географии полетов и запуск рейсов в Ростов-на-Дону, Сочи, Анталию.