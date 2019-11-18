Уфа, , 11:01 — REGNUM Индекс объёма инвестиций в основной капитал в Башкирии за девять месяцев превысил 115 процентов. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании, 18 ноября сообщает пресс-службы республиканского правительства.

По его словам, правительству Башкирии поставлена задача довести ежегодный объём инвестиций до 500 млрд рублей к 2024 году. Поэтому руководство республики должно каждый год обеспечивать рост этого показателя на 10 процентов. В этом году, индекс объёма инвестиций в основной капитал в Башкирии за девять месяцев составил 115,1 процента.

Глава Башкирии также отметил, что индекс промышленного производства в республике за январь-октябрь составил 104,4 процента. При этом положительная динамика сохраняется и в сельском хозяйстве. Здесь индекс производства продукции в отрасли достиг 100,4 процентов. Объём ввода жилья на 6,5 процента превысил показатель аналогичного периода прошлого года и составил 1,7 млн кв. метров.