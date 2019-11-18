Моши, Танзания, , 10:57 — REGNUM Несмотря на климатические изменения, приводящие к необходимости дополнительного полива, и призывы правительства Танзании к использованию в сельском хозяйстве оросительных систем, жители страны не готовы осуществлять техническое обслуживание установленных поливочных установок. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление Национальной комиссии по ирригации.

В нем отмечается, что жители Танзании не обслуживают уже имеющиеся в стране оросительные системы, большинство из которых было построено при поддержке Японского международного агентства по сотрудничеству (JICA), что вызывает потерю значительной части прибыли.

Заявление главы Национальной комиссии Танзании по ирригации Джапета Сеньина было сделано на пресс-конференции, прошедшей в городе Моши 14 ноября.

Он отметил, что жители не в состоянии контролировать и обслуживать оросительные системы из-за нехватки соответствующих знаний.

«Все причастные к сооружению оросительных систем должны регулярно информировать местное население, чтобы обеспечить устойчивое развитие программ по внедрению систем орошения, а также увеличить их прибыльность, что, в свою очередь, приведет к продовольственной безопасности и снижению уровня бедности в семьях, в частности, и во всей нации, в целом», — заявил Сеньина.