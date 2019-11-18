Ульяновск, 18 ноября 2019, 10:53 — REGNUM В Ульяновской области вскрыли очередные нарушения при выплате пенсий муниципальным служащим. На этот раз — в Цильнинском районе, сообщает прокуратура региона.
Надзорное ведомство выявила факты ущемления интересов муниципальных служащих должностными лицами администрации Цильнинского района.
В суд направлен иск о взыскании с органа местного самоуправления задолженности по пенсиям за выслугу лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокурорская проверка показала, что в Майнском районе Ульяновской области в 2017—2019 годах 42 муниципальным служащим не выплачивались назначенные им ежемесячные пенсии за выслугу лет. В результате образовалось более 1 млн рублей задолженности.
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