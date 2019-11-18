Ульяновск, , 10:53 — REGNUM В Ульяновской области вскрыли очередные нарушения при выплате пенсий муниципальным служащим. На этот раз — в Цильнинском районе, сообщает прокуратура региона.

Надзорное ведомство выявила факты ущемления интересов муниципальных служащих должностными лицами администрации Цильнинского района.

«В 2017—2019 годах двум женщинам не выплачивались назначенные им ежемесячные пенсии за выслугу лет», — говорят в прокуратуре, отметив, что в результате образовалось около 250 тыс. рублей задолженности.

В суд направлен иск о взыскании с органа местного самоуправления задолженности по пенсиям за выслугу лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокурорская проверка показала, что в Майнском районе Ульяновской области в 2017—2019 годах 42 муниципальным служащим не выплачивались назначенные им ежемесячные пенсии за выслугу лет. В результате образовалось более 1 млн рублей задолженности.

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