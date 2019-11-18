Салехард, , 10:42 — REGNUM На Ямале снизят ставки по упрощённой системе налогообложения и по единому сельхозналогу до 5%. Это сэкономит предпринимателям около 150 млн рублей ежегодно, заявил глава Ямала Дмитрий Артюхов на форуме «Территория бизнеса — территория жизни»

Заместитель губернатора Ямала Александр Калинин представил ямальским бизнесменам на форуме новую концепцию поддержки предпринимательства в регионе. В 2020 году в ЯНАО сформируют «пакетные» программы, в которых будет собран готовый набор мер для каждой сферы.

Поддержка сконцентрируется на пяти приоритетных для региона направлениях: нефтегазсервис, инфраструктура, производство строительных материалов, туризм и сфера услуг.