Калуга, , 12:23 — REGNUM Жители Калужской области за девять месяцев 2019 года оформили на 9,6% меньше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 18 ноября собщает корреспондент ИА REGNUM по информации управляющей Калужским отделением ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ирины Карлаш.

Всего калужане в 2019 году взяли 7 тыс. 261 кредитов на сумму 15,6 млрд рублей. Средний срок кредитования — 18,5 лет. Из всех банковских кредитов региона на сумму 71,9 млрд рублей, выданных населению на различные виды потребительского кредитования, совокупная задолженность составила 129,1 млрд рублей.

К началу октября 2019 года объем вкладов жителей Калужской области составил 158,4 млрд рублей, что на 10,2% больше показателя октября 2018 года. Большинство жителей региона хранят деньги в отечественной валюте — доля рублевых депозитов составляет 91,4%.

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