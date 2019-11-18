Якутск, , 10:55 — REGNUM В Верхоянском районе Якутии 15 ноября открыли два автозимника на дорогах «Яна» и «Верхоянье», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Работники предприятия «Дороги Арктики» вручную убрали поваленные деревья, чтобы проложить автозимники между населёнными пунктами.

По информации минтранса Якутии, на автомобильной дороге «Яна» на участке между сёлами Черюме и Сайдыы по объездной дороге разрешено движение транспортных средств общей массой до 5 тонн.

Также по «Верхоянье» открыто транспортное сообщение по маршруту Боронук — Батагай-Алыта, до 10 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, на реках и водоёмах Красноярского края планируют открыть 134 ледовые переправы.