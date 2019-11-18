Чебоксары, , 10:36 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Коммунальные технологии» (КТ) поступило заявление акционерного общества «Чебоксарское производственное объединение имени В. И. Чапаева» (Чапаевский завод) о включении в реестр требований кредиторов более 11,2 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

8 ноября в Арбитражном суде Чувашии зарегистрировано заявление АО «ЧПО им. В. И. Чапаева» по делу о банкротстве КТ. Речь идёт о включении в реестр требований кредиторов.

«Сумма требований — 11 239 156 рублей, в том числе 9 654 941,48 рублей — основной долг, 1 498 297,71 рублей — пени, 85 917 рублей — расходы по государственной пошлине. Основанием возникновения задолженности по данным заявителя является: поставка тепловой энергии в горячей воде по договору на снабжения тепловой энергией в горячей воде от 24 января 2004 года за июнь — август 2018 года», — говорится, в частности, в сообщении.

По данным ЕГРЮЛ, уставной капитал АО «ЧПО им. В. И. Чапаева» составляет 4 254 290 000, в числе учредителей — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество, номинальная стоимость доля — 3 820 290 000 рублей). Управляющая организация — акционерное общество «Спецхимия». Заявленный основной вид деятельности предприятия — производство оружия и боеприпасов. Завод был принят в эксплуатацию 1 ноября 1941 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года деятельность «Коммунальных технологий» по теплоснабжению была прекращена в Чебоксарах, с 1 ноября — по передаче тепловой энергии в Новочебоксарске. По состоянию на апрель 2019 года, КТ осуществляло передачу электрической энергии в Чебоксарах, Цивильске, Марпосаде. В октябре 2019 года компания была признана банкротом, 31 октября кредиторы большинство голосов выступили за прекращение деятельности КТ. «Коммунальные технологии» зарегистрированы 6 ноября 2003 года, основную операционную деятельность осуществляли с 2006 года.

Напомним, в августе 2019 года прошло собрание с участием кредиторов и уполномоченных органов, на долю которых приходится 517 226 761 рублей основного долга (97,78% голосов от числа голосов конкурсных кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов).

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